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В Большеигнатовском районе зарос сорной травой большой земельный участок

В Большеигнатовском районе зарос сорной травой большой земельный участок

В Большеигнатовском районе Республики Мордовия было выявлено нарушение земельного законодательства.

В ходе проведения специальной проверки сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что вследствие бездеятельности владельца земельный участок, расположенный на территории Киржеманского сельского поселения, зарастает сорной травой. Площадь указанного участка составляет 80 тыс. квадратных метров.

В отношении собственника земельного участка будет проведена внеплановая выездная проверка. 

Сотрудники Россельхознадзора напоминают о том, что граждане, которые нарушают земельное законодательство, привлекаются к административной ответственности.


Источник: ursn-rm.ru