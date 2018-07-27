В Саранске 29 июля будет временно ограничено движение транспортных средств

29 июля в северо-восточной части Саранска будет действовать временное ограничение движения транспортных средств.

29 июля на стадионе «Мордовия Арена» пройдет матч между футбольными клубами «Краснодар-2» и «Мордовия». По указанной причине с 14:30 до 20:00 на дублере улицы Севастопольской, на участке от дублера улицы Кочкуровской до проезда вдоль реки Тавла будет ограничено движение и запрещено стоянка транспортных средств.

Данные ограничения не касаются общественного транспорта, транспортных средств аварийных и коммунальных службы, а также транспортных средств граждан, которые проживают по указанному адресу.

По информации пресс-службы городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru