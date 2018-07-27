В Саранске по причине ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП, результате которого были травмированы два человека.

ДТП произошло 26 июля. Водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-2107, двигаясь по улице Краснофлотской, вовремя не заметил кучу битого кирпича на проезжей части и наехал на неё. После этого автомобилист потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в столб.

В итоге пострадали два пассажира легковушки, среди которых 17-летний парень. Пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данного происшествия.

Источник: гибдд.рф