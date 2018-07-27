В Саранске в ДТП пострадал пьяный автомобилист

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В Саранске пьяный автомобилист устроил ДТП, в котором сам и пострадал.
Указанное происшествие было зафиксировано вечером 27 июля на улице Ленинградской, в поселке Цыганский. Пьяный мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-2107, не сумел справиться с управлением, по причине чего машина на полном ходу вылетела с проезжей части в кювет.
Автомобилист был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины ушиб головного мозга и травму головы.
По факту данного происшествия в настоящее время проводится проверка.
По информации УГИБДД РФ по Республике Мордовия.
Источник: гибдд.рф