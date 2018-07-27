В Саранске произошло ДТП с участием двух легковушек

В Саранске произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Указанный инцидент был зафиксирован в ночь на 27 июля на пересечении улиц Ботевградской и Полежаева. По указанному адресу не смогли разъехаться два легковых автомобиля. От удара одна из легковушек отлетела на тротуар, по которому в этот момент шли четыре человека. К счастью, пешеходы успели вовремя отбежать в сторону.

Известно, что на место происшествия выезжала бригада «скорой помощи», но точной информации о пострадавших в данном ДТП пока что нет.

В скором времени сотрудники Госавтоинспекции установят причину столкновения легковушек.

По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo