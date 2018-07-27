В Большеберезниковском районе осудили местного жителя, убившего своего знакомого

В Большеберезниковском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который убил своего знакомого.

Вечером 23 апреля нынешнего года житель села Судосево гостил у своего знакомого. Мужчина распивали алкогольные напитки. В определенный момент собутыльники поссорились. Гость решил доказать верность своих суждений силовым путем. Осужденный несколько раз ударил знакомого кулаками. После преступник исполосовал собутыльника ножом.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

25 апреля преступник самостоятельно сообщил об убийстве полицейским.

Решением суда злоумышленник был приговорен к 8 годам тюремного заключения.

Источник: prokrm.ru