Саранский футбольный клуб «Мордовия-2003» одержал победу над ФК «Дорожник» из Каменки.

Указанный матч прошел на стадионе «Труд», который расположен в Каменке. На 1-й минуте игры счет открыл игрок саранского клуба Владислав Поляков. На 15-й минуте матча представитель «Дорожника» Тагир Ахтямов сравнял счет. До конца первого тайма мордовские футболисты Никита Снадин и Данила Шаталин отправили в ворота соперника по одному мячу.

Во втором тайме Владислав Поляков, реализовав пенальти, записал на счет мордовской команды четвертый гол. В итоге игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «Мордовии-2003».

По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru