В Мордовии оштрафовали глав сельских поселений, нарушивших бюджетное законодательство

В Зубово-Полянском районе были оштрафованы главы двух сельских поселений, которые нарушили бюджетное законодательство.

В ноябре 2016 года администрация Сосновского сельского поселения заключила контракт с ГУП РМ «Мордовкоммунсервис» на выполнение работ по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Подрядчик выполнил работы в срок, но оплату получил с задержкой.

Аналогичное нарушение было допущено администрацией Пичпандинского сельского поселения.

Главы администраций указанных сельских поселений были оштрафованы на 20 тыс. рублей каждый.

Источник: prokrm.ru