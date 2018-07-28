В Ковылкино в ДТП пострадали два человека

В Ковылкино произошло ДТП, в результате которого были травмированы два человека.

Утром 27 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на пересечении улиц Горького и Кочелаевской произошло ДТП. Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили, что не смогли поделить дорогу грузовик марки КамАЗ и легковой автомобиль марки ВАЗ-2107.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. В результате столкновения транспортных средств были травмированы два человека. О состоянии пострадавших в данный момент нет никакой информации. Очевидцы сообщали, что водитель легковушки погиб, но официально данные ведомости пока что не были подтверждены.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, из-за чего произошло столкновение автомобилей. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу грузовику.

Источник: 13.mchs.gov.ru