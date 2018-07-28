Мордовские полицейские навестили воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнышко»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов вместе с волонтерами добровольческого отряда по поиску пропавших без вести лиц «Поиск 13 регион» и аниматорами агентства «Тыква» посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко».

Для воспитанников указанного центра дошкольного возраста была организована специальная площадка. Дети играли в различные игры, направленные на укрепление физического и психического здоровья. Подростки узнали о деятельности добровольческого отряда «Поиск 13 регион».

Кроме того, для воспитанников центра был организован просмотр социальных видеороликов.

Также дети приняли участие в интеллектуальных викторинах.

Сотрудники полиции рассказали воспитанникам центра о пользе здорового образа жизни и негативных последствиях употребления наркотических веществ.

Источник: 13.мвд.рф