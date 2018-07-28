В Рузаевском районе в ДТП пострадал человек

В Рузаевском районе Республики Мордовия произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.

Ранним утром 27 июля водитель автомобиля, марка которого в данный момент неизвестна, проезжая 3-й километр магистрали, соединяющей Рузаевку и Сузгарье, не смог справиться с управлением, вследствие чего машина на полном ходу вылетела с проезжей части в кювет.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия сообщает об одном пострадавшем в данном ДТП.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, из-за чего автомобилист не смог справиться с управлением. В качестве наиболее вероятной причины ДТП в данный момент рассматривается превышение скорости.

Источник: 13.mchs.gov.ru