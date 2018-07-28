24-летняя жительница Саранска стала жертвой интернет-мошенников

24-летняя жительница Саранска лишилась денежных средств, решив приобрести платье на сайте интернет-объявлений.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия, 24-летняя жительница Саранска оформила на сайте интернет-объявлений заказ на покупку платья. Главным условием получения товара было предварительное перечисление предоплаты в полном объеме. Девушка, не попросив предоставить какие-либо гарантии финансовой безопасности будущей сделки, перечислила на счет продавца 5700 рублей.

В ранее оговоренные сроки товар так и не был прислан. Когда горожанка поняла, что её обманули, она обратилась в полицию.

Стражи порядка в настоящее время проводят проверку по факту интернет-мошенничества.

Источник: 13.мвд.рф