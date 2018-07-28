Мордовские полицейские напоминают о мерах предупреждения мошенничества в отношении пенсионеров

Сотрудники МВД РФ по Республике Мордовия напоминают о правилах, которые должны соблюдать граждане преклонного возраста для того, чтобы не стать жертвой мошенников.

Ни в коем случае не следует пускать в дом незнакомых граждан. Очень часто мошенники представляются сотрудниками различных служб и организаций. В подобных случаях незнакомцев нужно попросить предоставить соответствующее удостоверение.

Также не стоит вступать в контакт с гражданами, которые представляются сотрудниками различных компаний и предлагают якобы по сниженной цене приобрести определенные товары.

Кроме того, ни в коем случае нельзя оставлять двери в квартиру открытыми.

Отдельное внимание необходимо уделить телефонному мошенничеству. Не стоит верить гражданам, которые по телефону сообщают о том, что родственник или близкий человек оказался в сложной ситуации и ему нужны деньги.

На улице следует избегать так называемых целителей, а также не разговаривать с незнакомцами, которые что-либо предлагают или что-то просят.

В дни получения пенсий и прочих платежей желательно посещать почтовое отделение или банк в сопровождении знакомых, с которыми установились доверительные отношения.

Источник: 13.мвд.рф