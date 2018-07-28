В Зубово-Полянском районе разыскивается немой мужчина

В Зубово-Полянском районе сотрудники правоохранительных органов продолжают разыскивать мужчину, который несколько лет назад пропал без вести.

Уроженец села Судосево Большеберезниковского района Космачев Николай Михайлович 1957 года рождения в июле 2005 года самовольно покинул Потминский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов Зубово-Полянского района, где находился на обеспечении. С тех пор какая-либо информация о местонахождении мужчины отсутствует.

Стоит отметить, что гражданин является немым. Кроме того, левая рука мужчины в локте постоянно согнута под прямым углом. На одном из бедер набита татуировка в виде парусника. Также имеется татуировка в виде текста на левом плече.

Все, кто владеет какой-либо информацией о нынешнем местонахождении мужчины, могут сообщить необходимые данные по телефонам: 8(83458) 2-14-02, 8(8342) 385931.

Источник: 13.мвд.рф