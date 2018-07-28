В Мордовии суд вынесет приговор в отношении граждан, обвиняемых в незаконном сбыте наркотиков

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В Зубово-Полянском районе суд вынесет приговор в отношении четырех уроженцев Кемеровской области, которые обвиняются в незаконном сбыте крупной партии наркотических веществ.
В сентябре минувшего года четыре уроженца Кемеровской области прибыли из Подмосковья в Зубово-Полянский район Республики Мордовия, где продали около 1 кг наркотической смеси, в состав которой входил кокаин. В роли покупателя выступил сотрудник УФСБ РФ по Республике Мордовия.
В настоящее время материалы уголовного дела в отношении уроженцев Кемеровской области находятся на рассмотрении Зубово-Полянского районного суда.
По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.
Источник: prokrm.ru