В Мордовии суд вынесет приговор в отношении граждан, обвиняемых в незаконном сбыте наркотиков

В Зубово-Полянском районе суд вынесет приговор в отношении четырех уроженцев Кемеровской области, которые обвиняются в незаконном сбыте крупной партии наркотических веществ.

В сентябре минувшего года четыре уроженца Кемеровской области прибыли из Подмосковья в Зубово-Полянский район Республики Мордовия, где продали около 1 кг наркотической смеси, в состав которой входил кокаин. В роли покупателя выступил сотрудник УФСБ РФ по Республике Мордовия.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении уроженцев Кемеровской области находятся на рассмотрении Зубово-Полянского районного суда.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru