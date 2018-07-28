Футбольная команда «Мордовия-2001» достойно выступила в Нижнем Новгороде

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Футбольная команда «Мордовия-2001» успешно выступила на соревнованиях в Нижнем Новгороде.
Недавно в Нижнем Новгороде завершилось футбольное первенство среди команд спортивных школ Приволжского федерального округа. Данные соревнования являются этапом национального отбора в юношескую лигу УЕФА сезона 2018.
Право выступить в финале завоевали три команды, среди которых «Мордовия-2001» из Саранска, а также «Водник-СДЮСШОР-8» и «Олимпиец», представляющие Нижний Новгород.
Представители саранской команды одержали победу в четырех из шести матчей.
По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.
Источник: e-mordovia.ru