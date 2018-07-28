Футбольная команда «Мордовия-2001» достойно выступила в Нижнем Новгороде

Футбольная команда «Мордовия-2001» успешно выступила на соревнованиях в Нижнем Новгороде.

Недавно в Нижнем Новгороде завершилось футбольное первенство среди команд спортивных школ Приволжского федерального округа. Данные соревнования являются этапом национального отбора в юношескую лигу УЕФА сезона 2018.

Право выступить в финале завоевали три команды, среди которых «Мордовия-2001» из Саранска, а также «Водник-СДЮСШОР-8» и «Олимпиец», представляющие Нижний Новгород.

Представители саранской команды одержали победу в четырех из шести матчей.

По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru