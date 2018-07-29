В Саранске горел автомобиль

В Саранске произошло возгорание автомобиля.

Днем 28 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на улице Первомайской, в поселке Николаевка, в Октябрьском районе города произошел пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что возле дома №64, расположенного по указанному адресу, горит автомобиль. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить транспортное средство на площади 4 кв. м.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, в результате возгорания автомобиля никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Источник: 13.mchs.gov.ru