В Саранске произошло ДТП с участием трех автомобилей

В Октябрьском районе Саранска произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей.

Утром 29 июля на одном из перекрестков указанного района не смогли поделить дорогу три автомобиля марки «Нива», ВАЗ-2112 и «Шевроле-Нива». Точные обстоятельства данного ДТП пока что неизвестны. По предварительным данным, водитель «Нивы» врезался в двигавшуюся впереди «Шевроле-Ниву», которая затем выехала на перекресток и протаранила ВАЗ-2112.

О пострадавших в результате данного ДТП не сообщается.

Точная причина и обстоятельства аварии в скором времени будут установлены сотрудниками Госавтоинспекции.

По информации сообщества «Подслушано Рузаевка (Саранск)».

Источник: vk.com/ruzvk