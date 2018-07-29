В Саранске столкнулись три автомобиля

В Саранске произошла серьезная автомобильная авария с участием трех транспортных средств.

Ранним утром 29 июля на перекрестке улиц Республиканской и Старопосадской столкнулись три автомобиля. По предварительной информации, ДТП произошло во время полицейской погони. Стражи порядка преследовали одну из попавших в аварию машин. Данная информация пока что не была официально подтверждена.

Очевидцы сообщают о том, что на место ДТП выезжали несколько экипажей ДПС.

Есть ли пострадавшие в данной аварии, пока что неизвестно.

По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Фото опубликовал Алексей Рылов.

Источник: vk.com/saransk_photo