В Саранске столкнулись три автомобиля

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В Саранске произошла серьезная автомобильная авария с участием трех транспортных средств.
Ранним утром 29 июля на перекрестке улиц Республиканской и Старопосадской столкнулись три автомобиля. По предварительной информации, ДТП произошло во время полицейской погони. Стражи порядка преследовали одну из попавших в аварию машин. Данная информация пока что не была официально подтверждена.
Очевидцы сообщают о том, что на место ДТП выезжали несколько экипажей ДПС.
Есть ли пострадавшие в данной аварии, пока что неизвестно.
По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».
Фото опубликовал Алексей Рылов.
Источник: vk.com/saransk_photo