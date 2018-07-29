В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей

В Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок.

Происшествие произошло утром 28 июля по адресу – улица Ленина. Водитель автомобиля марки «Мазда» врезался в правую боковую часть автомобиля марки «Хендай». Из-за чего произошло данное ДТП, пока что неизвестно.

По предварительной информации, в результате аварии никто из водителей и их пассажиров не получил каких-либо телесных повреждений.

У «Хендай» вследствие удара была серьезно повреждена правая передняя дверь. Вторая машина не получила серьезных повреждений.

По информации, которая была опубликована очевидцами ДТП в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo