В Ковылкино двое подростков пострадали из-за баловства своего друга

В Ковылкино двое подростков получили телесные повреждения из-за баловства их общего приятеля.

В настоящее время известно, что в одном из дворов указанного населенного пункта играли трое подростков. В определенный момент один из них разбил оконное стекло. Осколки полетели на приятелей виновника случившегося 12- и 15-летнего возраста.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Один из парней получил порез ноги и был отпущен после оказания медицинской помощи. Второго пострадавшего пришлось оставить в больнице. Врачи пытаются спасти травмированный осколками глаз парня.

По информации «Известий Мордовии».