В Мордовии разыскивается пенсионерка, которая страдает потерей памяти

В Зубово-Полянском районе сотрудники правоохранительных органов продолжают разыскивать пенсионерку, которая страдает потерей памяти.

Костюнина Людмила Григорьевна 1933 года рождения, которая проживает в селе Дубитель указанного района, утром 29 апреля 2016 года ушла из дома. С тех пор какая-либо информация о местонахождении пенсионерки отсутствует.

Известно, что гражданка страдает потерей памяти.

Все, кто владеет какой-либо информации о нынешнем местонахождении пенсионерки, могут сообщить необходимые данные по телефонам: 8(83458) 2-14-02, 8(8342) 385931 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф