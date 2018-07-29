Мордовские полицейские посетили детский оздоровительный лагерь «Надежда»

В Мордовии полицейские посетили детский оздоровительный лагерь «Надежда».

Сотрудники УНК МВД по Республике Мордовия, представители УГИБДД и член общественного совета при МВД навестили детей, которые в настоящее время отдыхают в оздоровительном лагере на базе ООО «Надежда».

Представители Госавтоинспекции рассказали детям об основных правилах дорожного движения, а также о важности и необходимости их соблюдения. После завершения профилактической беседы был организован тематический квест.

Сотрудники УНК МВД организовали тренинг, направленный на профилактику наркомании и осознание ценности здоровья.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф