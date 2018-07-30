В Старошайговском районе загорелся дачный дом

В Старошайговском районе произошло возгорание дачного дома.

В ночь на 30 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в селе Старое Шайгово произошел серьезный пожар. На улице Больничной внезапно загорелся дачный дом.

В кратчайшие сроки возгорание было ликвидировано. О масштабах разрушений не сообщается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Из-за чего загорелся дачный дом, пока что неизвестно. В качестве наиболее вероятной причины пожара рассматривается короткое замыкание электропроводки.

Источник: 13.mchs.gov.ru