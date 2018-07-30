В Рузаевском районе в ДТП пострадал человек

В Рузаевском районе произошло ДТП, в результате которого был травмирован человек.

Днем 29 июля гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ, двигаясь по территории поселка Левжинский, в определенный момент не сумел удержать контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство, резко изменив траекторию движения, опрокинулось.

В результате данного ДТП был травмирован один человек. В настоящее время о состоянии пострадавшего нет никакой информации.

В скором времени сотрудники Госавтоинспекции установят, из-за чего водитель легковушки потерял контроль над управлением.

Источник: 13.mchs.gov.ru