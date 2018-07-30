В Рузаевке по причине ДТП пострадал человек

В Рузаевке произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.

Указанное происшествие было зафиксировано ранним утром 29 июля. На одном из улиц Рузаевки не смогли разъехаться два автомобиля. Из-за чего произошло столкновение транспортных средств, пока что неизвестно. В скором времени причина аварии будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.

В результате столкновения автомобилей телесные повреждения получил один человек. О том, в каком состоянии в настоящее время находится пострадавший, пока что неизвестно.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru