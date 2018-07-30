В Саранске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего мужчину, который подозревается в угоне автомобиля.

29 июля стражи порядка получили оперативное сообщение об угоне автомобиля. После этого полицейские, установив направление движения похищенной машины, ввели план «Перехват».

Угонщик проигнорировал требование полицейских об остановке и продолжил движение, но спустя некоторое время всё же остановился по причине ДТП. Подозреваемый протаранил автомобиль, который двигался во встречном направлении.

В итоге угонщик был задержан. Им оказался 37-летний житель селя Лямбирь. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф