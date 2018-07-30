В Рузаевском районе в результате ДТП пострадал человек

В одном из сел Рузаевского района Республики Мордовия произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.

Происшествие произошло в ночь на 29 июля на территории села Мордовская Пишля. Водитель легкового автомобиля марки ВАЗ потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось на крышу.

Был травмирован один человек. О состоянии пострадавшего в данный момент нет никакой информации.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, из-за чего водитель легковушки не сумел справиться с управлением. В качестве наиболее вероятной причины ДТП рассматривается превышение скорости.

Источник: 13.mchs.gov.ru