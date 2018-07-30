Житель Ардатова умер по причине отравления парами краски

В Ардатове произошел несчастный случай, который унес жизнь 62-летнего мужчины.

На днях в погребе, расположенном возле одного из частных жилых домов указанного населенного пункта, 62-летний мужчина и его супруга делали ремонт. Надышавшись парами краски, горожане потеряли сознание.

Спустя некоторое время супругов обнаружили местные жители. К тому моменту мужчина скончался. Жена горожанина была жива, но находилась в бессознательном состоянии. В настоящее время за жизнь женщины борются медики.

Сотрудники правоохранительных органов проведут проверку данному факту.

По информации «Известий Мордовий».