В Ельниках произошло смертельное ДТП

В Ельниках произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

Вечером 28 июля сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что возле дома №31, который расположен по адресу – улица Саловая, произошло серьезное ДТП. Прибыв по указанному адресу, стражи порядка обнаружили, что столкнулись два автомобиля.

Для одного из участников ДТП указанное столкновение обернулось смертью.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит установить причину, из-за которой автомобилисты не смогли поделить дорогу.

Представители МЧС призывают водителей соблюдать правила дорожного движения.

Источник: 13.mchs.gov.ru