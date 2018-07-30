В Мордовии разыскивается пропавший без вести житель Саранска

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают местного жителя, который несколько лет назад пропал без вести.

Житель Саранска Данилов Александр Александрович 14 мая 2003 года приехал в поселок Потьма Зубово-Полянского района, чтобы навестить своего брата, который в тот момент отбывал наказание в указанном населенном пункте. Встретившись с родственником, мужчина ушел в неизвестном направлении. С тех пор какая-либо информация о местонахождении гражданина не поступала.

Что касается особых примет, то стоит отметить, что на коленях мужчины набиты татуировки в виде восьмиконечных звезд. На пальцах ног набита татуировка в виде текста «они устали». На левой щеке гражданина есть шрам, диаметр которого составляет 3 сантиметра.

Все, кто владеет какой-либо информацией о нынешнем местонахождении жителя Саранска, могут сообщить необходимые данные по телефонам: 8(83458) 2-14-02 или 8(8342) 385931.

Источник: 13.мвд.рф