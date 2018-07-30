Мордовские заключенные готовятся к освобождению

В одном из исправительных учреждений Республики Мордовия психологи провели практическое занятие с осужденными, которые готовятся к освобождению.

Указанное занятие было проведено психологами лечебного исправительного учреждения №3. Женщины с огромным интересом выполняли задания, которые направлены на диагностику семейных ценностей. Кроме того, участницы занятия смогли рассказать о своих переживаниях, связанных с жизнью после освобождения.

Подобные мероприятия ускоряют процесс социализации заключенных.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su