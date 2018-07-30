В Саранске предстанет перед судом автомобилист, сбивший насмерть женщину

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 19-летнего автомобилиста, который сбил насмерть женщину.

Происшествие произошло вечером 11 апреля нынешнего года по адресу – улица Коваленко, в Пролетарском районе города. 19-летний молодой человек, находясь за рулем личного автомобиля, совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении автомобилиста находятся на рассмотрении Пролетарского районного суда города Саранска.

Источник: proletarsky.mor.sudrf.ru