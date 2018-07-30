В Ленинском районе Саранска прошла операция «Подросток»

В Ленинском районе Саранска прошла межведомственная комплексная операция «Подросток».

В указанной операции приняли участие сотрудники правоохранительных органов и представители служб, которые работают с несовершеннолетними гражданами. Главной целью данного мероприятия тала профилактика совершения групповых преступлений и правонарушений лицами, не достигшими 18-летнего возраста.

Ходе проведения операции были проверены места массового скопления несовершеннолетних горожан, среди которых парки, дискотеки, кафе и компьютерные клубы.

Особое внимание было уделено подросткам, которые состоят на различных профилактических видах учета.

Практика показывает, что подобные мероприятия позволяют своевременно выявить трудных подростков и оказать им необходимую помощь.

Источник: adm-saransk.ru