В Саранске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже шкафа

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые подозреваются в совершении кражи.

Во время патрулирования наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил оперативное сообщение о том, что из торгового центра, расположенного на территории Октябрьского района города, неизвестными лицами был похищен шкаф. Также в указанном сообщении содержалась информация о том, что похитители скрылись на автомобиле.

Сотрудники Росгвардии разыскали транспортное средство, на котором скрылись подозреваемые. Заметив стражей порядка, владелец автомобиля и его сообщник попытались скрыться, но это им не удалось.

В багажнике и салоне машины были обнаружены части разобранного шкафа.

Задержанные были переданы полицейским.

Источник: vk.com/public150482615