В Саранске столкнулись два легковых автомобиля

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В Саранске произошло столкновение двух легковых автомобилей.
Указанное происшествие произошло 30 июля, около 11:25 на улице Полежаева. Столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель одной из машин не уступил дорогу другому транспортному средству.
Машины двигались не на очень высокой скорости, поэтому удар при столкновении был минимальным.
По предварительным данным, в результате данного происшествия никто не пострадал.
По информации, которая была опубликована очевидцами ДТП в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».
Источник: vk.com/saransk_photo