В Саранске столкнулись два легковых автомобиля

В Саранске произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Указанное происшествие произошло 30 июля, около 11:25 на улице Полежаева. Столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель одной из машин не уступил дорогу другому транспортному средству.

Машины двигались не на очень высокой скорости, поэтому удар при столкновении был минимальным.

По предварительным данным, в результате данного происшествия никто не пострадал.

По информации, которая была опубликована очевидцами ДТП в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo