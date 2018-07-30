В Саранске водитель легковушки устроил ДТП

На одном из перекрестков Саранска произошло жесткое столкновение двух легковых автомобилей.

30 июля, около 13:00 автомобилисты, двигавшиеся по перекрестку улиц Коммунистической и Ботевградской, стали свидетелями серьезного ДТП. Водитель легкового автомобиля на полном ходу врезался в боковую часть другой легковушки. Второе транспортное средство получило серьезные повреждения кузовной части.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причины ДТП пока что неизвестны.

По информации, которая была опубликована очевидцами аварии в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo