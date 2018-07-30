В Саранске прошел турнир по шашкам

В Саранске прошел городской турнир по шашкам.

Указанный турнир прошел 28 июля в парке культуры и отдыха имени А.С. Пушкина. Участниками соревнований стали пенсионеры, студенты и школьники из Саранска, Рузаевки, Ковылкино, Елховки, Лямбиря, а также Большеберезниковкого и Кочкуровского районов Республики Мордовия. Кроме того, в турнире приняли участие представители спортивно-адаптивной школы имени Евгения Швецова сурдлимпийского и паралимпийского резерва, среди которых Козлова Елизавета и Вакатов Иван.

Состязания проходили по круговой системе с контролем времени 15 минут.

Кроме того, участники решили провести турнир с жеребьевкой начальных позиций.

Победителям соревнований были вручены награды и призы.

Источник: e-mordovia.ru