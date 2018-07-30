В Атяшевском районе сотрудники прокуратуры добились погашения задолженности по зарплате

В Атяшевском районе Республики Мордовия сотрудники прокуратуры добились погашения задолженности по заработной плате.

В ходе проведения проверки представители ведомства установили, что руководство ООО «МАПО «Восток» не выплатило заработную плату за май 201 работнику. Сумма задолженности по зарплате составила 900 тыс. рублей.

В отношении директора указанной организации было возбуждено дело об административном правонарушении.

В настоящее время задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru