Футбольный клуб «Мордовия» со счетом 1:2 проиграл ФК «Краснодар-2»

Саранский футбольный клуб «Мордовия» со счетом 1:2 уступил ФК «Краснодар-2».

Указанный матч прошел 29 июля на стадионе «Мордовия Арена».

На 36-й минуте первый мяч в ворота саранской команды отправил Даниил Уткин. На 48-й минуте игры из-за автогола, автором которого стал Евгений Ятченко, счет стал 2:0. На 52-й минуте матча единственный мяч в ворота краснодарской команды отправил Владимир Обухов.

В итоге игра завершилась со счетом 2:1 в пользу краснодарской команды.

Матч посетили около 25 тыс. человек.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru