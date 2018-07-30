Мордовские спортсмены завоевали награды первенства России по лыжероллерам

Спортсмены из Республики Мордовия успешно выступили на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам среди юниоров и юниорок.

Первенство России по лыжероллерам среди юниоров и юниорок 19-20 лет 29 июля завершилось в городе Саров Нижегородской области. Участниками данных соревнования стали порядка 200 спортсменов. Республику Мордовия представляли воспитанники ГБУ РМ «КСШОР».

Представитель Мордовии Егор Митрошин завоевал две серебряные медали в гонках свободным и классическим стилем на 15 км. В гонке свободным стилем на той же дистанции ещё один мордовский спортсмен Егор Балуев занял пятое место.

В мужской эстафете 3х6 км команда Республики Мордовии завоевала третье место. В женской эстафете сборная Мордовия заняла шестое место.

Источник: e-mordovia.ru