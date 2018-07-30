В Рузаевке 2-летний ребенок отравился ядом

В Рузаевке 2-летний ребенок едва не скончался в результате отравления ядом.

По предварительной информации, 2-летний мальчик проводил время на приусадебном участке. Пока взрослые пололи грядки, ребенок нашел небольшую емкость с остатками яда, которые предназначен для истребления колорадского жука. Из-за любопытства мальчик решил попробовать найденную им жидкость и проглотил несколько капель яда.

В итоге ребенок получил сильное отравление. В настоящее время мальчик находится в больнице. В данный момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

По информации «Известий Мордовии».