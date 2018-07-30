Сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения в работе Краснослободской межрайонной больницы

В деятельности Краснослободской межрайонной больницы были зафиксированы многочисленные нарушения.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что в указанном медицинском учреждении льготная категория граждан не обеспечивается лекарственными препаратами. Кроме того, выяснилось, что врачи упомянутой больницы не выписывали рецепты детям, не достигшим 3-летнего возраста.

Помимо этого, представителями прокуратуры обнаружили нарушения условий хранения лекарств и санитарно-эпидемиологических правил.

Два должностных лица были привлечены к административной ответственности. Главному врачу Краснослободской межрайонной больницы было внесено представление об устранении указанных нарушений.

Источник: prokrm.ru