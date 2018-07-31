В Саранске грузовик сбил 15-летнюю девочку

В Саранске 15-летняя девочка попала под колеса грузового автомобиля.

Указанное происшествие было зафиксировано днем 30 июля на улице Миронова. Гражданин, который управлял грузовым автомобилем марки ГАЗ, не сумел должным образом проконтролировать дорожную ситуацию, вследствие чего транспортное средство сбило 15-летнюю девочку.

Пострадавшая отделалась легкими ушибами и ссадинами. К счастью, девочка не получила каких-либо серьезных телесных повреждений.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данного ДТП, в ходе которой будут установлены обстоятельства, при которых произошел наезд грузовика на юную горожанку.

Источник: гибдд.рф