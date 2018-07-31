В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадали четыре человека

В Зубово-Полянском районе Республики Мордовия произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

В ночь на 30 июля водитель легкового автомобиля марки «Хонда-Аккорд», двигаясь по автомагистрали, пролегающей между населенными пунктами Потьма и Барашево, не заметил стоявший у края дороги грузовик марки «ДАФ» и на полном ходу врезался в него.

Водитель легковушки и три его попутчика были травмированы. О состоянии пострадавших в настоящее время ничего неизвестно.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данного ДТП, в ходе которой будет установлено, по какой причине водитель легкового автомобиля не заметил грузовик.

Источник: гибдд.рф