Жители Инсара жалуются на бездомных собак

Жители Инсара жалуются на бродячих собак.

Жителей указанного населенного пункта не радует тот факт, что по улицам массово снуют беспризорные собаки. Пока что животные ведут себя вполне пристойно, но предсказать их поведение крайне тяжело, а прочитать их мысли и вовсе невозможно. В любой момент собаки могут начать нападать на жителей Инсара. Излюбленным местом обитания беспризорных животных в настоящее время является рынок.

Представители местной власти пока что не совершили никаких действий для того, чтобы решить проблему с беспризорными животными.

По информации «Известий Мордовии».