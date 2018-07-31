В Ковылкинском районе в ДТП пострадал 43-летний мужчина

В Ковылкинском районе Республики Мордовия произошло ДТП, в результате которого пострадал 43-летний мужчина.

Указанное происшествие произошло 30 июля на одном из участков автомобильной дороги, которая пролегает между Рузаевкой и Торбеево. По предварительной информации, 43-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки Nissan Primera, превысив скорость, не сумел справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство на полном ходу вылетело в кювет.

Водитель иномарки был госпитализирован. Мужчина получил серьезные телесные повреждения.

Представители правоохранительных органов возбудили дело об административном правонарушении.

Источник: гибдд.рф