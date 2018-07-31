Полицейские изъяли у двоих жителей Саранска около 1,5 кг маковой соломы

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жителей, которые причастны к незаконному обороту наркотиков.

Не так давно сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД получили сообщение о том, что два жителя Саранска 1977 и 1980 года рождения собирают растения мака и изготавливают из них наркотический раствор. Спустя некоторое время горожане были задержаны на территории лесного массива, расположенного в Пролетарском районе Саранска. В мешке, который несли подозреваемые, стражами порядка было обнаружено около 1,5 кг маковой соломы.

Кроме того, в машине одного из задержанных было обнаружено ещё 1,2 г маковой соломы. Помимо этого, подозреваемые имели при себе пакет с атрибутами и компонентами, необходимыми для изготовления наркотического раствора из указанного растения.

Мужчины заявили, что изготавливали упомянутый раствор исключительно для личного потребления.

В отношении подозреваемых, которым уже доводилось иметь проблемы с законом, было возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф