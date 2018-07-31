Мордовские полицейские подвели итоги операции «Нелегальный мигрант»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения операции под названием «Нелегальный мигрант».

В июле представители правоохранительных органов провели более 650 мероприятий, направленных на выявление фактов нарушения действующего миграционного законодательства.

За время проведения операции стражами порядка было привлечено к ответственности 187 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство.

Кроме того, в ходе операции было принято 44 решения сокращении сроков пребывания иностранных граждан на территории РФ.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф