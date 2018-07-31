В Саранске разыскиваются парни, подозреваемые в краже одежды из магазина

В Саранске сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности четырех парней, которые подозревается в краже одежды из магазина.

Днем 21 апреля нынешнего года в магазин, расположенный по адресу – улица Пролетарская, 104, зашли четыре молодых человека. Парни ничего не купили и в кратчайшие сроки покинули указанное торговое заведение. После ухода посетителей сотрудники магазина обнаружили пропажу толстовки и двух пар спортивных брюк.

Приблизительный возраст предполагаемых похитителей одежды составляет 18-20 лет.

В настоящее время представители правоохранительных органов устанавливают личности подозреваемых.

Все, кто владеет какой-либо информацией о подозреваемых, могут сообщить необходимые данные по телефонам: 89179991747, 29-90-02 или 02.

Источник: 13.мвд.рф